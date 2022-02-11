В Казани после школ эвакуировали вузы

Если дело касается сообщения о заложенной бомбе в здании на место по регламенту выезжают экстренные службы, в том числе и полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сообщение о заложенной бомбе помимо школ в эту пятницу, 11 февраля, поступило и в Казанский институт культуры. Всем находящимся внутри пришлось эвакуироваться на время проверки силовиками.

Наравне с этим поступила информация и о другом вузе – КФУ. На улицу массово вышли студенты и преподаватели. Правда, спустя некоторое время, в вузе объяснили – эвакуация произошла по причине сработки пожарной сигнализации. Там уже все утряслось, и студенты вернулись в здание, чтобы продолжить занятия.