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Политика11 февраля 2022 11:53

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Казани: «Мы будем продолжать сотрудничество с Татарстаном»

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Рустам Минниханов обратил внимание в заинтересованности Татарстана по открытию филиалов технических вузов России в Казахстане. Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов обратил внимание в заинтересованности Татарстана по открытию филиалов технических вузов России в Казахстане. Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу, 11 февраля, в рамках своего рабочего визита в Казань президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

- В Москве я провел почти 5-часовые переговоры с Владимиром Путиным. Мы говорили о том, что будем продолжать сотрудничество с Татарстаном. Владимир Владимирович отдельно отметил в своем выступлении, что Татарстан один из наиболее динамично развивающихся субъектов России, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Рустам Минниханов обратил внимание в заинтересованности Татарстана по открытию филиалов технических вузов России в Казахстане.

- Высоко ценим Ваше внимание и возможность развития сотрудничества с Казахстаном в рамках дружественных российско-казахстанских отношений, - сказал Минниханов.

В завершении встречи он вручил Касым-Жомарт Токаеву татарстанский орден «Дуслык» («Дружба»).

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