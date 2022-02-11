В Казани пройдет предпремьерный показ мультфильма «Пиноккио.Правдивая история» 6+

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16 февраля в 19.00 в кинотеатре Алмаз Синема Гранд в ТОЦ СУВАР ПЛАЗА (Спартаковская, 6) пройдет предпремьерный показ мультфильма «Пиноккио.Правдивая история» 6+.

Новая версия известной на весь мир сказки Карло Коллоди от сценаристов франшизы про богатырей и режиссера анимационного хита «Большое путешествие».

Мастер Джеппетто создал удивительную деревянную куклу по имени Пиноккио, которая может говорить и двигаться, как человек. Однажды Пиноккио встречает странствующий цирк сеньора Моджафокко и решает присоединиться к нему. Он влюбляется в приемную дочь Моджафокко Беллу. Ради нее Пиноккио должен стать настоящим мальчиком, поэтому вместе со своим верным другом, сверчком Бронтолоне, он отправляется на поиски колдуньи Люсинды, чье волшебство может ему помочь.

Смотрите мультфильм «Пиноккио.Правдивая история» с 17 февраля в сети кинотеатров АЛМАЗ СИНЕМА (ТЦ «Сити Центр», ТОЦ «Сувар Плаза», ТЦ «XL», ТРЦ «Родина»).