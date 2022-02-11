В Татарстане заключенного за крики из окна камеры приговорили к 3 годам строгого режима

Мужчина совершил преступление, находясь в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летнего не раз уже судимого жителя Марий Эл признали виновным по двум уголовным статьям: «призывы к массовым беспорядкам» и «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - отметили в ведомстве.

Было доказано, что отбывавший наказание за незаконное хранение оружия и боеприпасов в колонии общего режима №3 в Пестречинском районе Татарстана находился в камере.

Там он открыл окно и стал выкрикивать призывы в стиле движения АУЕ* о применении насилия в отношении сотрудников колонии.

*в России признано экстремистским движением