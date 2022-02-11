Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 10:19

В Татарстане заключенного за крики из окна камеры приговорили к 3 годам строгого режима

Мужчина призывал к экстремизму
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина совершил преступление, находясь в колонии.

Мужчина совершил преступление, находясь в колонии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летнего не раз уже судимого жителя Марий Эл признали виновным по двум уголовным статьям: «призывы к массовым беспорядкам» и «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - отметили в ведомстве.

Было доказано, что отбывавший наказание за незаконное хранение оружия и боеприпасов в колонии общего режима №3 в Пестречинском районе Татарстана находился в камере.

Там он открыл окно и стал выкрикивать призывы в стиле движения АУЕ* о применении насилия в отношении сотрудников колонии.

*в России признано экстремистским движением