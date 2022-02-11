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Общество11 февраля 2022 8:47

На улице Четаева в Казани появились снежные фигуры героев «Простоквашино»

Их создали скульпторы из Зеленодольска
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Предполагается, что скульптуры будут радовать горожан до весны. Фото: УК «Уютный дом»

Предполагается, что скульптуры будут радовать горожан до весны. Фото: УК «Уютный дом»

На территории дома №17 по улице Четаева в Казани появились снежные фигуры персонажей мультфильма «Простоквашино» - почтальона Печкина, кота Матроскина, пса Шарика и дяди Федора с зайцем в руках. Их создали скульпторы из Зеленодольска Виктор и Елена Макаровы, потратившие на работу более 20 кубов снега, сообщает пресс-служба управляющей компании «Уютный дом».

Помимо героев мультфильма у дома теперь есть снежный тигр.