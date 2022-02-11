В ульяновской колонии погиб заключенный

Мужчина отбывал наказание за убийство. Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 10 февраля, после вечерней проверки сотрудники колонии №10, которая находится в Димитровграде, обнаружили в одной из камер тело 27-летнего заключенного, отбывавшего наказание за убийство. Медики учреждения пытались реанимировать мужчину, но не смогли.

- Была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть осужденного. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, - сообщили "Комсомольской правде - Казань" в УФСИН Ульяновской области.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Материалы дела направлены в следственные органы.