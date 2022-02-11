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Общество11 февраля 2022 6:47

Утром 11 февраля в электротранспорте Казани пытались проехать 18 непривитых человек

Они покинули трамваи, троллейбусы и метро добровольно
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Еще 60 пассажиров пытались проехать без медицинских масок. Фото: kzn.ru

Еще 60 пассажиров пытались проехать без медицинских масок. Фото: kzn.ru

Утром в пятницу, 11 февраля, в электротранспорте Казани были выявлены 18 человек без QR-кодов о вакцинации: 10 - в трамваях и троллейбусах, восемь - в метро. Еще 60 пассажиров пытались проехать без медицинских масок, хотя 45 из них имели средства индивидуальной защиты при себе и надели их после замечания контролера.

Нарушители покинули салоны общественного транспорта добровольно. Полицейских вызывать не пришлось, сообщает МУП "Метроэлектротранс".

Напомним, контролеры каждое утро проверяют более 200 единиц электротранспорта города и 21 вестибюль в метро.

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