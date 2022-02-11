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Общество11 февраля 2022 6:23

Крупа, сахар, мясо и даже хлеб! Что еще сильно подорожало в Чувашии за год?

Годовая инфляция в Чувашии достигла 9%
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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За минувший январь цены в регионе выросли на 1,12%.

За минувший январь цены в регионе выросли на 1,12%.

Фото: Ксения Высотина

Стало известно, что годовая инфляция в Чувашии достигла 9%. Больше всего за год подорожали крупа и бобовые (123,07%), сахар (121,24%), макаронные изделия (119,73%), мясо и птица (118,30%), хлеб и хлебобулочные изделия (115,59%), а также сливочное масло (115%). Среди непродовольственных товаров лидируют стройматериалы (123,61%), табачные изделия (119,32%) и телерадиотовары (113,46%).

Что касается сферы услуг, то тут существенно подорожали услуги в сфере зарубежного туризма (118,72%), бытовые услуги (109,95%) и услуги физкультуры и спорта (108,16%).

За минувший январь цены в республике выросли на 1,12%, сообщает Чувашстат.