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Общество11 февраля 2022 6:06

В Чувашии отменили запрет на прием в ссузы и вузы непривитых, спустя два дня после его введения

Соответствующий документ подписала главный санитарный врач республики Надежда Луговская
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе с тем, отменен и перевод непривитых граждан на дистанционный режим обучения.

Вместе с тем, отменен и перевод непривитых граждан на дистанционный режим обучения.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Чувашии отменили временный запрет на прием в университеты, институты, колледжи и техникумы непривитых от коронавируса совершеннолетних граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Надежда Луговская.

Тем же документом отменен и перевод непривитых граждан на дистанционный режим обучения, которые должен был начаться с 17 февраля.

Напомним, Роспотребнадзор региона запретил принимать в вузы и ссузы (на работу или на учебу было не ясно) непривитых людей 8 февраля.