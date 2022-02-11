В Чувашии отменили запрет на прием в ссузы и вузы непривитых, спустя два дня после его введения

Вместе с тем, отменен и перевод непривитых граждан на дистанционный режим обучения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Чувашии отменили временный запрет на прием в университеты, институты, колледжи и техникумы непривитых от коронавируса совершеннолетних граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Надежда Луговская.

Тем же документом отменен и перевод непривитых граждан на дистанционный режим обучения, которые должен был начаться с 17 февраля.

Напомним, Роспотребнадзор региона запретил принимать в вузы и ссузы (на работу или на учебу было не ясно) непривитых людей 8 февраля.