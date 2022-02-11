В казанские школы второй день подряд поступают сообщения о минировании

В учебных учреждениях уже работают правоохранители. Фото: Александр ГЛУЗ

Утром в пятницу, 11 февраля, в десяток казанских школ пришли анонимные сообщения о минировании. В учебных учреждениях уже работают правоохранители.

- Возможно, где-то начнутся занятия со второго урока. Но и вы (родители - ред.), и мы будем твердо уверены, отправляя ребёнка в школу, что любой возможный сигнал проверят и отреагируют на него. Спасибо всем, кто разговаривает с детьми и объясняет последствия для авторов таких угроз, - говорят в мэрии города.

Напомним, это уже не первые анонимные угрозы, отправленные в школы столицы Татарстана. Последние были накануне.