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Общество11 февраля 2022 5:37

В 2022 году в Набережных Челнах установят 3,5 тысячи «умных» домофонов

Еще столько же появится на домах в течение двух-трех лет
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Замена старых домофонов на новые будет для горожан бесплатной, хотя в проект и было инвестировано 200 миллионов рублей.

Замена старых домофонов на новые будет для горожан бесплатной, хотя в проект и было инвестировано 200 миллионов рублей.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В 2022 году в Набережных Челнах планируется установить 3,5 тысячи «умных» домофонов. Еще столько же появится на домах в течение двух-трех лет. Общие инвестиции в проект составили более 200 миллионов рублей.

Пользователи IP-домофонов смогут заходить в архив с видеокамер, связываться с программой «Безопасный город», звонить с него в экстренные службы, а правоохранители смогут сравнивать лица с базой МВД.

- В рамках приложения «Ключ от города» можно будет принимать платежи, вести видеонаблюдение, обратиться в управляющую компанию, - замечают в администрации города.