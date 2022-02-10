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Происшествия10 февраля 2022 16:11

В Йошкар-Оле водитель «Газели» выезжая из сугроба насмерть сбил 80-летнюю пенсионерку

Наезд произошел, когда машина сдавала назад
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

С места происшествия. Фото: ГИБДД Марий Эл

В этот четверг, 10 февраля, около 10.30 в Йошкар-Оле во дворе дома №42А по улице Строителей произошел смертельный наезд на пешехода, сообщает ГИБДД Марий Эл.

- 61-летний водитель автомобиля ГАЗ-322132, по предварительным данным, при движении задним ходом совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая, предварительно, двигалась позади транспортного средства, - отметили в ведомстве.

Так, предварительно установлено, что водитель «Газели» при движении по глубокой колее забуксовал в снегу. Чтобы выехать, он начал совершать поступательные движения передним и задним ходом. Во время последнего маневра и произошел наезд на пенсионерку.

В результате чего пожилая женщина получила серьезные травмы и ее увезли в больницу, где она через несколько часов скончалась.

Отметим, что похожий случай недавно произошел в соседнем Татарстане. Там в городе Зеленодольск водитель кроссовера так же сдавая назад с места сбил пенсионерку. Когда она попала под колеса машины, мужчина подумал, что это сугроб и переехал 77-летнюю женщину пару раз. К счастью, она выжил и отделалась лишь ушибами.

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