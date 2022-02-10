Дело «поволжского маньяка» казанские правоохранители передали в центральный аппарат Следственного комитета России

Подозреваемого не могли вычислить в течении целых 10 лет. Фото: соцсети

Подозреваемому в серийных убийствах на территории Поволжья в Казани предъявили обвинение в жестокой расправе над 32 пенсионерками, 11 из которых жили в Татарстане. Прозванный «поволжским маньяком» мужчина в течение многих лет наводил страх на целый ряд регионов. За информацию о нем предлагали вознаграждение в три миллиона рублей. В итоге его не так давно задержали в Дербышках, где он осел и начал работать слесарем.

- Учитывая особый резонанс произошедшего и обширную географию преступлений дальнейшее расследование по уголовному делу осуществляется центральным аппаратом Следственного комитета России, - заявил 10 февраля на итоговой коллегии СУ СКР по Татарстану его и.о. руководителя Марсель Дулкарнаев.

Напомним, «поволжского маньяка» искали в течение 10 лет, все это время ему удавалось не попадаться. По версии следствия, он проникал в квартиры своих престарелых жертв под видом коммунального работника, душил их, в том числе и поясом от халата пенсионерок, и грабил.