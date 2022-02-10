В Казани начали испытывать автобус «гармошку» от KАМАЗа

Тест-драйв проходит на маршрутах ПАТП №2. Фото: metshin.ru

С этого четверга, 10 февраля, на улицах Казани начали испытывать сочлененный низкопольный автобус марки KАМАЗ. Его будут тестировать до конца недели на маршрутах ПАТП №2 и пока только без пассажиров.

- Сочлененный низкопольный автобус – это хорошо забытый вчерашний день, у нас были такие автобусы, благо, остались водители, которые помнят, как на них ездить. Мы нуждаемся в таких автобусах для транспортного обслуживания жителей микрорайона «Салават Купере», поселка Дербышки, – мэр Казани Ильсур Метшин и отметил, что новый транспорт при удачном тест-драйве сделает комфортнее жизнь казанцев в отдаленных микрорайонах города.

Автобус от KАМАЗа имеет длину 18 метров. Внешне он напоминает «Икарус», так называемую «гармошку». Главное преимущество таких автобусов – это вместимость. Нынешние «краснобусы» Казани могут перевозить вмещают максимум 100 пассажиров, а новая «гармошка» рассчитана на 162 человека, в ней имеется 44 сидячих места.

При этом она имеет аппарели для инвалидных колясок, системы принудительного наклона кузова и навигации. Для комфорта пассажиров в автобусе предусмотрен просторный салон с широкой площадкой, удобные поручни с кнопками вызова водителя, usb-разъемы для зарядки гаджетов, электронные информационные табло и два монитора, а также систему видеонаблюдения с 8 антивандальными видеокамерами и устройства для бесконтактной оплаты проезда.