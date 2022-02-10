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Общество10 февраля 2022 13:28

Со двора дома в центре Казани впервые за месяц вывезли мусор

После публикации "КП-Казань" придомовую территорию очистили не только от отходов, но и от снега
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Жильцы дома надеются, что впредь отходы будут вывозиться регулярно.

Жильцы дома надеются, что впредь отходы будут вывозиться регулярно.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

После публикации "Комсомольской правды-Казань" о доме №23/78 по улице Ипподромная, где месяц не вывозили мусор и не чистили снег, во двор пришли коммунальщики и снегоуборочная техники. Отходы - вывезли, территорию - почистили, сообщают местные жители.

- Единственное - детская площадка как была под снегом, так под ним и осталась. Но в остальном - теперь жить здесь стало попроще. Посмотрим, надолго ли, - говорят жильцы дома.

Отметим, что казанцы также жаловались на то, что их дом, расположенный через дорогу от зданий администрации района и Минэкологии Татарстана, нуждается в капитальном ремонте. Помимо таких проблем, как щели в полах и вечно засоряющиеся трубы, есть еще одна - сломанный домофон. Из-за последнего в подъездах часто выпивают и греются посторонние люди.

Так мусорные контейнеры возле дома выглядели еще накануне.

Так мусорные контейнеры возле дома выглядели еще накануне.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА