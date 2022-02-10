В Татарстане метели прекратятся только в выходные

Пасмурный атмосферный фронт будет постепенно смещаться дальше на восток. Фото: Андрей КОПАЛОВ

11 февраля пасмурный атмосферный фронт будет постепенно смещаться дальше на восток, и интенсивность метеорологических явлений уменьшится, лишь ночью и то в отдельных районах все еще сохранятся слабые метели, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Так, что в целом в последний рабочий день этой недели ожидается облачная погода с небольшим, местами с умеренным снегом, температура воздуха днем прогнозируется в пределах от -1 до -6 градусов.

Далее в субботу и воскресенье – 12 и 13 февраля, Татарстан будет находится в ложбине северного циклона. Поэтом из осадков только небольшой снег. Столбики термометров дне будут показывать от -1 до -7.

Что же касается начала следующей недели, то, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике с ростом атмосферного давления все осадки постепенно прекратятся, мороза не ожидается – днем от 2 до -7 градусов.