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Общество10 февраля 2022 12:18

Власти Набережных Челнов назвали причину роста квартплаты в города

За неделю в администрацию города обратились более 130 недовольных ценами за отопление местных жителей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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УК поручено своевременно осуществлять наладку систем отопления в жилых домах.

УК поручено своевременно осуществлять наладку систем отопления в жилых домах.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Руководитель исполкома Набережных Челнах Фарид Салахов не согласился с тем, что квартплата в татарстанском автограде выше, чем в любом другом городе России. Рост цен за отопление в январе он объяснил понижением среднемесячной температуры.

За неделю в администрацию города поступило около 30 письменных и ста устных обращений от горожан, которые жаловались на рост квартплаты. Во всех случаях выросли цены за отопление, что, по словам Салахова, естественно.

Управляющим компания Набережных Челнов поручили своевременно осуществлять наладку систем отопления в жилых домах.