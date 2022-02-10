Группа «Открытие»: две трети россиян опасаются потери личных сбережений

Банк «Открытие»

Свыше 70% россиян обладают «финансовой подушкой», но большинство из них в случае потери дохода смогли бы жить на нее не больше трех месяцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» совместно с исследовательским центром А2.

Исследование также показало, что две трети граждан с накоплениями боятся потерять их в условиях инфляционных рисков и активизации интернет-мошенников.

- Результаты этого и предыдущих наших опросов позволяют предположить, что в условиях пандемии и событий, влияющих на экономику, люди стали чаще задумываться о своем финансовом благополучии и уделять больше внимания его укреплению. Если в прошлом году о наличии сбережений говорили не больше половины граждан, то сейчас — 79%, — комментирует член правления, директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Свыше половины респондентов (58,5%) накопили до 100 тысяч рублей. В частности, до 20 тысяч рублей — 26%, 20-50 тысяч рублей — 16%, 50-100 тысяч рублей — 16,5%.

Сбережениями выше 100 тысяч рублей обладают 41,5% опрошенных. В частности, у 38% респондентов финансовая подушка составляет 100 - 300 тысяч рублей, у 2% — от 300 тысяч до 1 млн рублей, у 1,5% — свыше 1 млн рублей.

Большинство опрошенных (62%) полагают, что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более 3 месяцев, 19% — в течение 3-6 месяцев, 15% — в 6-12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.

Почти две трети опрошенных обладателей накоплений (63%) периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.

Столько же респондентов отметили, что планируют обращаться к сбережениям в течение 2022 года. В частности, 33% намерены использовать их для оплаты запланированных покупок, а 30% — для покрытия текущих расходов: на еду, одежду и т.д.

Две трети обладателей сбережений (67%) боятся потерять свои деньги. В частности, чуть больше трети (34%) обеспокоены инфляционными рисками, а треть — высокой активностью интернет-мошенников, периодически придумывающих новые схемы «обнуления» счетов и оформления кредитов на граждан при помощи хакерских инструментов и социальной инженерии.

- Чтобы накопления не пострадали от инфляции, были надежно защищены и приносили доход, нужно разумно и диверсифицировано подходить к формированию сбережений. Один из эффективных инструментов для этих целей — инвестиционно-накопительное страхование жизни, продукты которого могут отлично дополнять портфель финансовых инструментов каждого. Так, накопительное страхование жизни защитит в случае непредвиденных ситуаций с жизнью и здоровьем и поможет создать резерв на будущее. А инвестиционное страхование жизни гарантирует возврат 100% вложенных средств вне зависимости от того, что происходит на фондовых или валютных рынках. Кроме того, оно дает дополнительную потенциальную (но не гарантированную) доходность в зависимости от выбранной инвестиционной стратегии. Такие программы позволяют в долгосрочной перспективе переигрывать инфляцию и работают на защиту накоплений, — отмечает Наталья Белова.

СПРАВКА

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.