Умер Ринат Беляев, экс-руководитель убойного отдела МВД по Татарстану

О месте и времени прощания пока не сообщается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 10 февраля, стало известно о смерти экс-руководителя убойного отдела МВД по Татарстану Рината Беляева. Последние дни он находился в РКБ, сообщили "Комсомольской правде-Казань" собственные источники в правоохранительных органах.

Беляев работал в милиции с 1979 года, а в 1995 году возглавил отдел по раскрытию заказных убийств. Он также несколько раз был в служебных командировках в Чечне, когда там происходили военные действия. В ходе последней из них он получил ранение и впоследствии вышел на пенсию.

О месте и времени прощания с Ринатом Беляев пока не сообщается.