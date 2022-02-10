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Общество10 февраля 2022 11:43

Умер Ринат Беляев, экс-руководитель убойного отдела МВД по Татарстану

Последние дни он провел в РКБ
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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О месте и времени прощания пока не сообщается.

О месте и времени прощания пока не сообщается.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 10 февраля, стало известно о смерти экс-руководителя убойного отдела МВД по Татарстану Рината Беляева. Последние дни он находился в РКБ, сообщили "Комсомольской правде-Казань" собственные источники в правоохранительных органах.

Беляев работал в милиции с 1979 года, а в 1995 году возглавил отдел по раскрытию заказных убийств. Он также несколько раз был в служебных командировках в Чечне, когда там происходили военные действия. В ходе последней из них он получил ранение и впоследствии вышел на пенсию.

О месте и времени прощания с Ринатом Беляев пока не сообщается.