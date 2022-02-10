С 16 февраля в Кировском и Московском районах Казани начнут демонтировать незаконные гаражи

Речь идет о 24 объектах.
Фото: Иван МАКЕЕВ
С 11 по 15 февраля жители Кировского и Московского районов Казани могут добровольно снести законно установленные гаражи и павильоны. В противном случае с 16 числа их начнут демонтировать принудительно.
Речь идет об объектах, установленных по следующим адресам:
ул.2-я Юго-Западная, 33;
ул.Батыршина, 37, 39;
ул.Батыршина, 40;
ул.Бондаренко, 15б;
ул.Бондаренко, 19;
ул.Декабристов, 156;
ул.Декабристов, 183;
ул.Залесная, 2а;
пр.Ибрагимова, 22;
ул.Коммунаров, 2;
ул.Короленко, 26;
ул.Кулахметова, 15;
ул.Партизанская, 27;
ул.Передовая, 18;
ул.Полевая, 30;
ул.Речная, 13;
ул.Урицкого, 12;
ул.Ферганская, 7;
ул.Химическая;
ул.Чистопольская, 5;
ул.Шоссейная, 23а;
пр.Ямашева, 17;
ул.Ягодинская, 35.