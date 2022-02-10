С 16 февраля в Кировском и Московском районах Казани начнут демонтировать незаконные гаражи

Речь идет о 24 объектах. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 11 по 15 февраля жители Кировского и Московского районов Казани могут добровольно снести законно установленные гаражи и павильоны. В противном случае с 16 числа их начнут демонтировать принудительно.

Речь идет об объектах, установленных по следующим адресам:

ул.2-я Юго-Западная, 33;

ул.Батыршина, 37, 39;

ул.Батыршина, 40;

ул.Бондаренко, 15б;

ул.Бондаренко, 19;

ул.Декабристов, 156;

ул.Декабристов, 183;

ул.Залесная, 2а;

пр.Ибрагимова, 22;

ул.Коммунаров, 2;

ул.Короленко, 26;

ул.Кулахметова, 15;

ул.Партизанская, 27;

ул.Передовая, 18;

ул.Полевая, 30;

ул.Речная, 13;

ул.Урицкого, 12;

ул.Ферганская, 7;

ул.Химическая;

ул.Чистопольская, 5;

ул.Шоссейная, 23а;

пр.Ямашева, 17;

ул.Ягодинская, 35.