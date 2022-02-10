Коронавирус подтвердился еще у 1,7 тысячи жителей Татарстана, в том числа ста детей

Число выявленных в республике случаев инфекции перевалило за 60 тысяч. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Татарстане было вновь выявлено рекордное число зараженных коронавирусом человек. Инфекция подтвердилась у 1 725 граждан, в том числе 101 ребенка. Большинство из них - жители Казани (1 190 человек) и Набережных Челнов (126), сообщает в четверг, 10 февраля, Минздрав республики.

С начала пандемии вирус выявили у 60 489 татарстанцев, 42 581 из которых выздоровел, а 1 640 - скончались. Первый компонент вакцины от инфекции в регионе сделали 2 427 942 человека, второй - 1 896 321.