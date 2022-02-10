Количество мест на муниципальных парковках Казани сократиться до 6,7 тысячи

Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов мэрии города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество мест на муниципальных парковках Казани сократят с 6 752 до 6 686. Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов мэрии города.

В частности, планируется убрать более 80 парковочных мест с нечетной стороны улицы Чистопольской (от дома №73 до дома 85а), после чего обустроить два новых - вдоль дома №8 на улице Лобачевского. Вместе с тем, власти собираются организовать 19 новых машиномест вдоль дома №8 на улице Восстания.