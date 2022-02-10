Среднестатистический житель Татарстана хранит в банке более 182 тысяч рублей

По объему вкладов республика находится на 26 месте среди регионов России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, что, по данным на 1 декабря 2021 года, на каждого жителя Татарстана приходилось по 182,8 тысячи рублей в банковских депозитах, что на 10,8% больше, чем годом ранее. По объему вкладов республика находится на 26 месте среди регионов России, сообщают "РИА Новости".

Больше всего средств в стране в банках держат жители Москвы - в среднем по 1,6 миллиона каждый. Меньше всего - жители Ингушетии (по 12,7 тысячи рублей).