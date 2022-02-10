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Общество10 февраля 2022 9:44

Среднестатистический житель Татарстана хранит в банке более 182 тысяч рублей

Это на 10,8% больше, чем было годом ранее
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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По объему вкладов республика находится на 26 месте среди регионов России.

По объему вкладов республика находится на 26 месте среди регионов России.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, что, по данным на 1 декабря 2021 года, на каждого жителя Татарстана приходилось по 182,8 тысячи рублей в банковских депозитах, что на 10,8% больше, чем годом ранее. По объему вкладов республика находится на 26 месте среди регионов России, сообщают "РИА Новости".

Больше всего средств в стране в банках держат жители Москвы - в среднем по 1,6 миллиона каждый. Меньше всего - жители Ингушетии (по 12,7 тысячи рублей).