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Общество10 февраля 2022 8:58

Прокуратура Набережных Челнов наказала управляющую компанию за снег и наледь во дворе дома

Из-за образовавшейся по их вине колее, там застряла машина "скорой"
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Инцидент произошел 8 февраля во дворе дома 17/03.

Инцидент произошел 8 февраля во дворе дома 17/03.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Набережных Челнов проверила сообщения о том, что 8 февраля в снегу во дворе дома 17/03 застряла машина "скорой". Как оказалось, управляющая компания «Ремжилстрой» не очищала территорию и часть тротуаров от наледи и снега, а также не обрабатывала их противогололедными средствами.

- По результатам проверки в адрес руководителя УК внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, - сообщают в надзорном ведомстве.