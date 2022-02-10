Прокуратура Набережных Челнов наказала управляющую компанию за снег и наледь во дворе дома

Инцидент произошел 8 февраля во дворе дома 17/03. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Набережных Челнов проверила сообщения о том, что 8 февраля в снегу во дворе дома 17/03 застряла машина "скорой". Как оказалось, управляющая компания «Ремжилстрой» не очищала территорию и часть тротуаров от наледи и снега, а также не обрабатывала их противогололедными средствами.

- По результатам проверки в адрес руководителя УК внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, - сообщают в надзорном ведомстве.