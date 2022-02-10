В Набережных Челнах будут судить молодых людей обвиняемых в серии грабежей

Свою вину фигуранты дела признали частично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятерых жителей Набережных Челнов в возрасте от 16 до 19 лет обвиняют в серии грабежей. По версии следствия, с апреля по июнь 2021 года молодые люди открыто похитили из трех магазинов 25 упаковок сыра, пять бутылок алкоголя и два тюбика с косметическим средством. Кроме того, они напали на горожанина, избили его и ограбили, забрав сумку с деньгами, телефоном и личными документами, считают следователи. Общая сумма причиненного злоумышленниками ущерба составила около 227 тысяч рублей.

Свою вину молодые люди признали частично. Все они находятся в СИЗО. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.