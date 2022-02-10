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Происшествия10 февраля 2022 8:31

В Бугульме мужчина избил пенсионерку в подъезде ради 750 рублей

Задержать подозреваемого помогли неравнодушные местные жители
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Предполагаемый злоумышленник арестован.

Предполагаемый злоумышленник арестован.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

72-летняя жительница Бугульмы сообщила в полицию о том, что в подъезде одного из домов на нее напал неизвестный мужчина. Он несколько раз ударил пенсионерку по голове и лицу, после чего похитил кошелек с 750 рублями и скрылся.

Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения, после чего передали нарядам полиции ориентировку на злоумышленника. Задержать мужчину помогли две местные жительницы, сообщившие об его местонахождении. Подозреваемым оказался 44-летний безработный горожанин, который ранее совершил похожее преступление в Лениногорске.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в МВД Татарстана.