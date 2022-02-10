В Казани полицейские засняли на видео уничтожение нескольких тысяч единиц обуви и одежды

Весь товар отправили под пресс. Фото: МВД по РТ

Сотрудниками УЭБ и ПК МВД Татарстана был приведен в исполнение приговор Ново-Савиновского районного суда Казани. Он гласил – уничтожить контрафактную, то есть поддельную, одежду, обувь и аксессуары. Всего 3 454 образцов. Их изъяли в качестве вещественных доказательств.

- Полицейскими ранее была получена оперативная информация в отношении группы лиц, которые организовали продажу контрафактных товаров, изготовленных под брендами известных зарубежных изготовителей, - сообщили в МВД Татарстана.

Правоохранители установили, что продажа осуществляется в одном из казанских магазинов и через соцсети. Они нагрянули к дельцам и изъяли все подделки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».