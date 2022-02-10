День Республики-2022 в Чувашии: где пройдут празднования, и какими они будут

По случаю праздника в регионе проведут более 30 торжественных мероприятий всероссийского и международного уровней. Фото: cap.ru

Ежегодно празднования Дня Республики в Чувашии проходят на двух площадках - в Чебоксарах и одном из муниципалитетов. В 2022 году такой чести удостоился Козловский район.

По случаю праздника в регионе проведут более 30 торжественных мероприятий всероссийского и международного уровней, заявил на заседании Кабмина Чувашии руководитель администрации главы республики Вячеслав Борисов. Среди них: Чебоксарский экономический форум, архитектурно-урбанистический форум URBANКАСЫ, межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ», презентация лучших сельскохозяйственных предприятий Чувашской Республики «Клуб «Агро-100», республиканский экологический фестиваль «Зеленая Чувашия», молодежный форум регионального развития «МолГород – 2022», межрегиональный фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» и международный фестиваль фейерверков «Асамат».

Также на праздничные дни в Чувашии запланировано открытие ряда социальных объектов и объектов общественной инфраструктуры.