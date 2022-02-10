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Происшествия10 февраля 2022 7:21

Казанские школы вновь получили сообщения о минировании

Детей эвакуируют в ближайшие социальные объекты
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Власти города просят родителей школьников не переживать.

Власти города просят родителей школьников не переживать.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в четверг, 10 февраля, в ряд казанских школ поступили анонимные сообщения о минировании. В учебные учреждения были направлены правоохранители. Детей эвакуируют в ближайший соцобъекты. Власти города просят родителей школьников не переживать.

Согласно сообщениям из соцсетей, угрозы поступили как минимум шесть учебных учреждений: школы №№136, 55, 127, 71, 68 и 86.

Напомним, 7 февраля сообщения о минировании были отправлены в 10 казанских школ №№6, 10, г18, 21, 24, 40, 42, 52, 55, 68, 69, 86, 127, 129 и 136. Они оказались ложными.