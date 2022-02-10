Казанцам удалось отстоять "зеленую зону" в парке Урицкого

Ранее местные жители заявляли, что карусели могут разрушить эко-систему общественного пространства. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне в Казани прошли общественные слушания по проекту строительства в парке имени Урицкого аттракционов. Около 82,6% присутствовавших горожан выступили против их установки, а потому договор властей с предпринимателем был расторгнут.

Напомним, ранее жители столицы Татарстана заявляли, что аттракционы в парке разрушат эко-систему общественного пространства, лишат людей возможности спокойно отдыхать и устраивать пикники, а также оставят воспитанников секции спортивного ориентировать без места для тренировок.