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Общество10 февраля 2022 6:50

Казанцам удалось отстоять "зеленую зону" в парке Урицкого

82,6% присутствовавших на общественных обсуждениях горожан выступили против строительства там аттракционов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее местные жители заявляли, что карусели могут разрушить эко-систему общественного пространства.

Ранее местные жители заявляли, что карусели могут разрушить эко-систему общественного пространства.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне в Казани прошли общественные слушания по проекту строительства в парке имени Урицкого аттракционов. Около 82,6% присутствовавших горожан выступили против их установки, а потому договор властей с предпринимателем был расторгнут.

Напомним, ранее жители столицы Татарстана заявляли, что аттракционы в парке разрушат эко-систему общественного пространства, лишат людей возможности спокойно отдыхать и устраивать пикники, а также оставят воспитанников секции спортивного ориентировать без места для тренировок.