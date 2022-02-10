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Общество10 февраля 2022 6:34

Утром 10 февраля в электротранспорте Казани пытались проехать 14 непривитых человек

Еще 67 пассажиров ехали без масок, хотя у большинства они имелись с собой
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Контролеры каждое утро проверяют по 211 единиц электротранспорта и 21 вестибюль в метро.

Контролеры каждое утро проверяют по 211 единиц электротранспорта и 21 вестибюль в метро.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в четверг, 10 февраля, в электротранспорте Казани были выявлены 14 пассажиров без QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании: девять - в трамваях и троллейбусах, пять - в метро. Еще 67 пассажиров пытались проехать без масок, хотя у 43 из них средства индивидуальной защиты имелись при себе. Нарушители антиковидных покинули салоны добровольно, полицию вызывать не пришлось, сообщает МУП "Метроэлектротранс".

Контролеры каждое утро проверяют по 211 единиц электротранспорта и 21 вестибюль в метро.

Напомним, накануне в Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что вопрос отмены масочного режима в общественном транспорте на данный момент "неактуален".