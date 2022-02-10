Со двора дома в центре Казани более месяца не вывозят мусор

Буквально через дорогу от этой мусорки находятся здания администрации Вахитовского и Приволжского районов и Министерства экологии Татарстана. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Жители дома №23/78 по улице Ипподромная в Казани жалуются на мусор, который не вывозится со двора уже более месяца. И это при том, что через дорогу находятся здания администрации Вахитовского и Приволжского районов и Министерства экологии Татарстана.

Горожане не исключают, что мусор остается лежать на месте из-за того, что к контейнерам невозможно подъехать - все вокруг завалено снегом. Территорию вокруг дома жильцы чистят сами - коммунальщиков (УК "Ремонтсервис") здесь никто не видел с начала зимы. Сейчас под снегом находится даже детская площадка.

Про то, что дом, построенный еще в 1950 году, нуждается в капремонте, жильцы уже и вовсе не говорят.

- Это очевидно. Канализация засоряется каждую неделю, в подъезде никто не убирает, лампочки не по нескольку месяцев, домофона нет. Из-за последнего, в доме постоянно выпивают и греются незнакомые люди, - рассказывают казанцы.