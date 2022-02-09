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Общество9 февраля 2022 16:59

В Чувашии пожилым людям разрешили получать компенсацию по оплате за капремонт без подачи заявления

Нововведение начнет действовать в течение ближайших двух месяцев
Алина АЛМАКАЕВА
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Данная компенсация полагается при при отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг.

Данная компенсация полагается при при отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг.

Фото: Александр ГЛУЗ

По законодательству, гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет, предоставляется компенсация за оплату ими капремонта в многоквартирном доме. Но чтобы получить ее, пожилым людям нужно подать соответствующее заявление.

В Чувашии решили упросить таким пенсионерам жизнь. Так, министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова заявила, что большая часть данных о гражданах этой категории уже есть в базах ведомства. Поэтому нет постоянной необходимости подавать заявление и предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Данное предложение одобрили на заседании регионального Кабмина. Поэтому в ближайшие два месяца нововведение начнет действовать на территории республики. Так, компенсация будет выдаваться пожилым людям без подачи заявления и при отсутствии у них задолженности по оплате коммунальных услуг.