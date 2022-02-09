В Чувашии пожилым людям разрешили получать компенсацию по оплате за капремонт без подачи заявления

Данная компенсация полагается при при отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг. Фото: Александр ГЛУЗ

По законодательству, гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет, предоставляется компенсация за оплату ими капремонта в многоквартирном доме. Но чтобы получить ее, пожилым людям нужно подать соответствующее заявление.

В Чувашии решили упросить таким пенсионерам жизнь. Так, министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова заявила, что большая часть данных о гражданах этой категории уже есть в базах ведомства. Поэтому нет постоянной необходимости подавать заявление и предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Данное предложение одобрили на заседании регионального Кабмина. Поэтому в ближайшие два месяца нововведение начнет действовать на территории республики. Так, компенсация будет выдаваться пожилым людям без подачи заявления и при отсутствии у них задолженности по оплате коммунальных услуг.