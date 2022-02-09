На трассе «Казань – Шемордан» в ДТП с «Порше» погибли два человека

С места происшествия. Фото: МВД по РТ

Смертельная авария в Тюлячинском районе произошла 9 февраля в 10.00 на 67 километре автодороги «Казань – Шемордан», сообщили в МВД Татарстана.

- 53-летний водитель автомобиля «Форд», по предварительным данным не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу, движения и совершил столкновение с автомобилем «Порше», - отметили в ведомстве.

С места происшествия. Фото: МВД по РТ

В результате этой аварии на месте скончались водитель «Форда» и его 53-летняя пассажирка. Также пострадали 61-летний водитель «Порше» и ехавшая вместе с ним 62-летняя женщина. Они были доставлены в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.