ВТБ в Татарстане вдвое увеличил продажи ипотеки

В январе этого года заемщики ВТБ в Татарстане оформили около тысячи жилищных кредитов на сумму порядка 3,3 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает результат за аналогичный период предыдущего года. Всего в России за первый месяц года банк выдал 18,6 тыс. кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.

Среди действующих программ самой востребованной у жителей республики стала «семейная ипотека», по которой ВТБ в январе оформил более 200 кредитов на 874 млн рублей. Фактически в рамках нее в регионе был выдан каждый четвертый жилищный кредит. По ипотеке с господдержкой ВТБ предоставил жителям республики 161 заем на сумму свыше 400 млн рублей, доля выдач по данной программе составляет 12%.

Средний размер ипотечного кредита в Татарстане за январь 2022 года составил 3,3 млн рублей.

Управляющий банка ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина:

«В первый месяц нового года мы фиксируем рекордный рост спроса населения республики на ипотеку. По сравнению с прошлым январем наши ипотечные продажи увеличились более чем в 2 раза. Это может объясняться ожиданием клиентов по дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ и новому росту стоимости ипотеки. Татарстанцы продолжают улучшать свои жилищные условия с помощью жилищных займов. Этому способствует сохранение выгодных ценовых параметров в рамках льготных программ, а также возможность индексации материнского капитала, который можно использовать для первоначального взноса по ипотеке».

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тысячи клиентов.

По оценкам ВТБ, в январе продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей.