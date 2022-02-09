В Чувашии ведущего инженера ПАО «Химпром» отдали под суд за загрязнение воза ради зарплаты

Утверждается, что мужчина решил обеспечить рост объема производства готовой продукции с целью выполнения плана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела о загрязни атмосферы, которое было возбуждено в отношении ведущего инженера ПАО «Химпром», сообщили в следственном комитете Чувашии.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в период с июля 2020 года по январь 2021 года обвиняемый, являясь начальником цеха № 70 ПАО «Химпром» по производству гранулированного гипохлорита кальция, пренебрегая требованиями охраны окружающей среды, экологической и промышленной безопасности, нарушая правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ и эксплуатации установок и сооружений, а также технологический регламент производства, решил обеспечить рост объема производства готовой продукции с целью выполнения плана, от которого зависит оплата его труда. В этих целях он организовал работу цеха со значительным нарушением технологического регламента, путем увеличения производственной нагрузки на определенной стадии и уменьшения затрат на техническое обслуживание, значительно завысив проектную производственную мощность цеха, что привело к увеличению количества хлора, поступающего на нейтрализацию в газоочистные установки, которые не позволяли обеспечить надлежащую очистку такого объема газовоздушной смеси. Указанное привело к выбросам в атмосферу вредных загрязняющих веществ, что повлекло загрязнение атмосферного воздуха в жилых зонах города Новочебоксарска и близлежащих населенных пунктов и превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в указанных районах.