Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, как он переболел коронавирусом

Мэр считает, ему помогло то, что он ведет активный образ жизни и занимается спортом. Фото: metshin.ru

В эту среду, 9 февраля, во время прямого эфира в Инстаграме мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что переболел коронавирусом и выздоровел буквально на прошлой неделе.

- Меня тоже это коснулось, - сказал Метшин.

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Мэр Казани переболел коронавирусом в легкой форме. У мэра отмечалась только высокая температура – 37,4, и не было кашля. Анализы крови показали, что организм справился сам. Метшин считает, что так легко перенести инфекцию ему помогло то, что он ведет активный образ жизни и занимается спортом.