Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 13:15

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, как он переболел коронавирусом

По словам градоначальника, он выздоровел на прошлой неделе
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мэр считает, ему помогло то, что он ведет активный образ жизни и занимается спортом. Фото: metshin.ru

Мэр считает, ему помогло то, что он ведет активный образ жизни и занимается спортом. Фото: metshin.ru

В эту среду, 9 февраля, во время прямого эфира в Инстаграме мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что переболел коронавирусом и выздоровел буквально на прошлой неделе.

- Меня тоже это коснулось, - сказал Метшин.

Как рассказал градоначальник, он переболел коронавирусом

Мэр Казани переболел коронавирусом в легкой форме. У мэра отмечалась только высокая температура – 37,4, и не было кашля. Анализы крови показали, что организм справился сам. Метшин считает, что так легко перенести инфекцию ему помогло то, что он ведет активный образ жизни и занимается спортом.