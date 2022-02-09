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Общество9 февраля 2022 12:56

Метшин заявил о нехватке водителей снегоуборочной техники в Казани

Решить ситуацию, по его словам, не помогло даже увеличение зарплат
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Горожане лично пожаловались мэру на нечищеные улицы в ходе прямого эфира в соцсетях

Горожане лично пожаловались мэру на нечищеные улицы в ходе прямого эфира в соцсетях

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Мэр Казани Ильсур Метшин ответил на жалобы горожан по поводу нечищеных улиц и дворов. По его словам, в городе не хватает водителей и механизаторов снегоуборочной техники. Решить ситуацию не помогло даже повышение зарплат дорожников до 70 тысяч рублей в месяц.

- Работают в одну смену, - признался градоначальник во время прямого эфира в соцсетях.

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Это позволит своевременно вывозить снег из центра города, считает Ильсур Метшин (подробности)