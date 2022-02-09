В Татарстане ожидаются метель и сильный ветер порывами до 18 м/с

Ночью 10 февраля в регионе ожидается от -4 до -9 градусов, днем - от -2 до -7. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 18:00 среды, 9 февраля до 18:00 10 февраля в Татарстане ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров, сильный юго-азапдный ветер порывами до 15-18 м/с и снежные заносы на дорогах. Об этом местным жителям заранее сообщает Гидрометцентр республики.

Вместе с тем, ночью на 10 число в регионе ожидается от -4 до -9 градусов, днем - от -2 до -7.

Напомним, ранее автоинспекторы Татарстана также предупреждали водителей о непогоде и советовали им выбирать скорость, обеспечивающую безопасность движения, пристегиваться ремнями безопасности, а также воздержаться от опасных маневров, в том числе выезда на встречку.