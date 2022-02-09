В Татарстане полицейские спасли жизнь заблудившемуся в поле мужчине

Правоохранители оперативно доставили найдено гражданина в больницу. Фото: МВД по Татарстану

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что 63-летний житель села Кармалы ушел из дома и заблудился в поле. В попытках найти верный путь обратно он обессилил и замерз. На помощь мужчине отправились старший лейтенант полиции Айрат Сатдаров, старший лейтенант полиции Раиль Шафигуллин и участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Ильназ Хайруллин.

Потерявшийся мужчина был обнаружен ими в трех километрах от села Азеево. Его оперативно доставили в местную больницу, где татарстанцу оказали помощь.

- Мужчина поблагодарил смелых сотрудников полиции за помощь и спасение жизни, - сообщает МВД по Татарстану.