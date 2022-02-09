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Общество9 февраля 2022 11:55

В Татарстане полицейские спасли жизнь заблудившемуся в поле мужчине

Инцидент произошел в Нижнекамском районе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Правоохранители оперативно доставили найдено гражданина в больницу. Фото: МВД по Татарстану

Правоохранители оперативно доставили найдено гражданина в больницу. Фото: МВД по Татарстану

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что 63-летний житель села Кармалы ушел из дома и заблудился в поле. В попытках найти верный путь обратно он обессилил и замерз. На помощь мужчине отправились старший лейтенант полиции Айрат Сатдаров, старший лейтенант полиции Раиль Шафигуллин и участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Ильназ Хайруллин.

Потерявшийся мужчина был обнаружен ими в трех километрах от села Азеево. Его оперативно доставили в местную больницу, где татарстанцу оказали помощь.

- Мужчина поблагодарил смелых сотрудников полиции за помощь и спасение жизни, - сообщает МВД по Татарстану.

Айрат Сатдаров, Раиль Шафигуллин и Ильназ Хайруллин. Фото: МВД по Татарстану.

Айрат Сатдаров, Раиль Шафигуллин и Ильназ Хайруллин. Фото: МВД по Татарстану.