Села Татарстана вырвались вперед по интернет-трафику

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МегаФон составил рейтинг самых «качающих» населенных пунктов республики. По среднемесячному объему интернет-трафика на жителя лидерами стали небольшие поселения численностью до 10 тысяч человек.

К таким выводам пришли аналитики МегаФона, с помощью инструментов big data изучив мобильный трафик за 2020-2021 года.

По итогам ушедшего года наиболее онлайн-активным стало село Введенская Слобода в Верхнеуслонском районе – в среднем на клиента оператора ежемесячно здесь приходилось свыше 67 ГБ трафика, которого достаточно на просмотр нескольких сезонов любимого сериала. На втором месте – поселок городского типа Нижняя Мактама, расположенный рядом с Альметьевском, с потреблением порядка 36 ГБ, замыкает первую тройку село Большие Кабаны, где абонент МегаФона загружает 35 ГБ в месяц. Для большинства жителей этих населенных пунктов мобильный интернет стал альтернативой фиксированному доступу.

Фото: shutterstock.com

Ожидаемо, что в среднем горожане используют значительно меньше интернет-трафика, чем сельчане – всего 20-25 ГБ в месяц. В рейтинге городов Казань попала на третью строчку, уступив прогрессивному Иннополису и Агрызу.

За год среднемесячный трафик в смартфоне татарстанца вырос на 38%. Особую динамику оператор зафиксировал у жителей Муслюмовского (87%), Кайбицкого (81%) и Новошешминского (79%) районов. Ориентируясь на рост востребованности быстрого мобильного интернета за пределами городов, инженеры провели масштабную модернизацию телеком-оборудования по всему Татарстану.

- Мы увеличили площадь покрытия республики сетью LTE в 1,5 раза, уделив особое внимание небольшим населенным пунктам численностью от 100 до 500 человек. Благодаря проведенным работам, в более чем пятидесяти селах и деревнях наш скоростной 4G-интернет появился впервые, – отметил директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Оператор расширил присутствие 4G в более чем 400 населенных пунктах, где проживают свыше 2,5 млн человек. Скорость мобильного интернета в малых и отдаленных поселениях после проведенных работ выросла в несколько раз – достаточно для того, чтобы незаметно загружать файлы большого объема, пользоваться цифровыми сервисами для дистанционной работы и учёбы, смотреть видео или играть в онлайн-игры без задержек.