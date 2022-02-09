Роспотребнадзор Татарстана называл вопрос отмены масочного режима в транспорте «неактуальным»

Необходимость ношения масок специалисты объяснили сезоном гриппа и распространением «омикрона».
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Роспотребнадзоре Татарстана назвали вопрос отмены масочного режима в общественном транспорте «неактуальным» из-за сезона гриппа и распространения в республике нового штамма коронавируса - «омикрона». Ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах по-прежнему обязательно, заявила в ходе прямого эфира глава отдела эпиднадзора управления Лилии Юзлибаевой.
С ней согласилась и вице-премьер региона Лейла Фазлеева.
Заметим, что утром 9 февраля, в трамваях, троллейбусах и метро Казани были выявлено 58 пассажиров без масок, 35 из которых имели их при себе и надели после замечания контроллеров.