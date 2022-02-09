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Общество9 февраля 2022 11:26

Роспотребнадзор Татарстана называл вопрос отмены масочного режима в транспорте «неактуальным»

С этим согласилась и вице-премьер республики Лейла Фазлеева
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Необходимость ношения масок специалисты объяснили сезоном гриппа и распространением «омикрона».

Необходимость ношения масок специалисты объяснили сезоном гриппа и распространением «омикрона».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре Татарстана назвали вопрос отмены масочного режима в общественном транспорте «неактуальным» из-за сезона гриппа и распространения в республике нового штамма коронавируса - «омикрона». Ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах по-прежнему обязательно, заявила в ходе прямого эфира глава отдела эпиднадзора управления Лилии Юзлибаевой.

С ней согласилась и вице-премьер региона Лейла Фазлеева.

Заметим, что утром 9 февраля, в трамваях, троллейбусах и метро Казани были выявлено 58 пассажиров без масок, 35 из которых имели их при себе и надели после замечания контроллеров.