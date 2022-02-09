Уровень подростковой преступности в Татарстане снизился более чем на 20%

В 2021 году правоохранителям вдалось выявить 212 участников неформальных молодежных групп. Фото: Александр ГЛУЗ

По итогам 2021 года уровень подростковой преступности, в том числе групповой, в Татарстане снизился более чем на 20%. В республике не было совершено ни одного резонансного преступления, совершенного несовершеннолетними.

Всего за год правоохранители республики составили в отношении подростков административный протокол и возбудили 45 уголовных дел. Также им удалось выявить 212 участников неформальных молодежных групп.

- По инициативе МВД Роскомнадзором было заблокировано 390 интернет-сайтов, содержащий деструктивный контент, - сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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