Из-за порыва теплопровода в Набережных Челнах без тепла остались 120 человек

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 16:00. Фото: МЧС Татарстана

Около 10:50 в среду, 9 февраля, у дома №22 по улице Карла Маркса в Набережных Челнах произошел порыв теплопровода. Из-за этого без теплоснабжения временно остались жильцы дома №16а по улице Карла Маркса и дома №11а по улице Дзержинского - в общей сложности 120 человек, в том числе 30 детей.

На месте аварии работают две бригады АО «Казанские тепловые сети». Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 16:00, сообщает МЧС Татарстана.

Порыв трубопровода произошел у дома №22 по улице Карла Маркса. Фото: МЧС Татарстана

Ранее сообщалось, что половина города неожиданно осталась без электричества. Речь идет о микрорайонах №№2, 3, 5, 7, 19, 26, 27, 28, 29, 56 и 59, а также районах Центральный и Автозаводской.