В Татарстане на карантин закрыты три школы

Находящиеся на разобобщении дети не должны контактировать между собой и посещать общественные места. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным на среду, 9 февраля, в Татарстане на карантин из-за ухудшения эпидситуации закрыты три школы: по одной в Актанышском, Мензелинском и Тукаевском районах. Вместе с тем на разобобщении находятся классы в 167 учебных учреждениях, сообщает Минобразования региона.

- Каждую субботу в школах республики рекомендовано проводить мероприятия не в классах, а на свежем воздухе — спортивные, культурно-познавательные акции на пришкольной территории. Каждая школа сама выбирает формат занятости детей, - замечают в пресс-службе ведомства. Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Татарстане подтвердился у 128 детей.