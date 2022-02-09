СУ СКР по Татарстану: мужчина убил отца, который сделал ему замечание

Свою вину подозреваемый признал.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
45-летнего жителя села Среднее Девятово Лаишевского района подозревают в убийстве собственного отца, которое произошло 8 февраля. По версии следствия, пенсионер сделал сыну замечание в связи с тем, что последний несколько дней подряд пил алкоголь. После этого пьяный злоумышленник ударил родственника ножом в грудь.
Свою вину татарстанец признал. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте.
Подробности преступления устанавливаются, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.