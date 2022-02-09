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Происшествия9 февраля 2022 10:01

СУ СКР по Татарстану: мужчина убил отца, который сделал ему замечание

По версии следствия, на момент преступления злоумышленник был пьян
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину подозреваемый признал.

Свою вину подозреваемый признал.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летнего жителя села Среднее Девятово Лаишевского района подозревают в убийстве собственного отца, которое произошло 8 февраля. По версии следствия, пенсионер сделал сыну замечание в связи с тем, что последний несколько дней подряд пил алкоголь. После этого пьяный злоумышленник ударил родственника ножом в грудь.

Свою вину татарстанец признал. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте.

Подробности преступления устанавливаются, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.