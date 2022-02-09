В Ледовом дворце Набережных Челнов прошли обыски

В конце января здание Дворца было опечатано. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в набережночелнинском Ледовом дворце прошли обыски. Следователи и оперативники УБЭП изъявили документацию по зданию, сообщил "КП-Казань" собственный источник.

Напомним, здание Ледового дворца было опечатано в конце января, так как в нем были выявлены нарушения пожарной безопасности. До того сообщалось, что на капремонт объекта выделено 72 миллиона рублей. Приоритетными среди запланированных там работ называли замену систем пожаротушения и дымоудаления.