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Происшествия9 февраля 2022 9:35

В Казани водители автобусов устроили между собой поножовщину

Один из участников конфликта был доставлен в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Подозреваемый в нападении задержан.

Подозреваемый в нападении задержан.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Утром 9 февраля на конечной остановке одного из маршрутов общественного транспорта произошел нешуточный конфликт между водителями двух автобусов. В ходе ссоры один из них достал нож и ударил им в живот своего оппонента. Раненный мужчина был доставлен в больницу.

- По «горячим следам» был задержан подозреваемый в этом нападении. 53-летнего мужчину доставили для разбирательства в отдел полиции «Япеева», - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения.