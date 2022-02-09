В Казани водители автобусов устроили между собой поножовщину

Подозреваемый в нападении задержан. Фото: Иван ВИСЛОВ

Утром 9 февраля на конечной остановке одного из маршрутов общественного транспорта произошел нешуточный конфликт между водителями двух автобусов. В ходе ссоры один из них достал нож и ударил им в живот своего оппонента. Раненный мужчина был доставлен в больницу.

- По «горячим следам» был задержан подозреваемый в этом нападении. 53-летнего мужчину доставили для разбирательства в отдел полиции «Япеева», - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения.