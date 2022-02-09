Раскрываемость убийств в Татарстане достигла 98%

В 2021 году в регионе было зарегистрировали 51,9 тысячи преступлений, в том числе 15,5 тысячи – тяжких и особо тяжких. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По итогам 2021 года раскрываемость убийств правоохранителями Татарстана достигла 98%. Такого показателя МВД республики не могло достигнуть как минимум 26 лет.

- Раскрыт ряд тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс. Например, задержан серийный убийца и насильник Птицын, который в 2019-2017 годах в Казани совершил убийство двух женщин, три умышленных причинения тяжкого вреда здоровью и два покушения на изнасилование, - замечают в ведомстве.

Всего в прошлом году в регионе было зарегистрировали 51,9 тысячи преступлений, в том числе 15,5 тысячи – тяжких и особо тяжких. Впервые за последние четыре года преступность пошла на убыль.