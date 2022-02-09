Доходность по валютным вкладам банка «Открытие» увеличилась до 0,7% годовых

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» повысил ставки по долларовым вкладам «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» сроком от 6 месяцев и выше.

Рост ставок составил 0,2-0,5% годовых. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка для размещения долларов США - 0,7% годовых по вкладу «Надежный».

Ставки по вкладу «Активное пополнение» достигли 0,5% годовых, по вкладу «Свободное управление» - 0,45% годовых.

Более подробно ознакомиться с условиями по долларовым депозитам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.